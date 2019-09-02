Через високий рівнь пожежної небезпеки для українців ввели низку обмежень.

В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, через це вводиться низка обмежень.

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Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

відвідувати хвойні ліси;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі ганчір’я, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві сталася масштабна пожежа в житловому комплекс Бережанський, який знаходиться на Мінському масиві.