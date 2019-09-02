Через високий рівнь пожежної небезпеки для українців ввели низку обмежень.
В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, через це вводиться низка обмежень.
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Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
- відвідувати хвойні ліси;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі ганчір’я, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві сталася масштабна пожежа в житловому комплекс Бережанський, який знаходиться на Мінському масиві.