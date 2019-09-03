Через шесть месяцев в Украине могут открыть большое количество резонансных дел благодаря снятию неприкосновенности с народных депутатов.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что после снятия депутатской неприкосновенности с народных депутатов в Украине появится много резонансных уголовных производств.

Он считает, что их можно будет увидеть уже через шесть месяцев.

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Арахамия добавил, что общество, скорее всего, услышит новые фамилии людей, к которым придут следователи Генпрокуратуры и НАБУ.

– Я думаю, что появятся. Потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже ждут… Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания, – подытожил народный депутат.

К слову, Давид Арахамия заявил, что до конца 2019 года парламент планирует принять около 500 законопроектов.