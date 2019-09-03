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Факти / Україна

Побачимо багато резонансних справ – Арахамія про зняття недоторканності

За шість місяців в Україні можуть відкрити багато резонансних справ завдяки зняттю недоторканності з народних депутатів.

Побачимо багато резонансних справ – Арахамія про зняття недоторканності

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що після зняття депутатської недоторканності з народних депутатів в Україні з’явиться багато резонансних кримінальних проваджень.

Він вважає, що їх можна буде побачити вже за шість місяців.

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Арахамія додав, що суспільство, найімовірніше, почує нові прізвища осіб, до яких прийдуть слідчі Генпрокуратури і НАБУ.

– Я думаю, що з’являться. Тому що зараз є перезавантаження усієї правоохоронної системи. Всі люди вже чекають… Багато людей знають, що коїться, але чомусь правоохоронні органи на це не звертали уваги, – підсумував народний депутат.

До слова, Давид Арахамія заявив, що до кінця 2019 року парламент планує ухвалити близько 500 законопроектів.

Джерело: УНІАН

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