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Факты / Украина

Украинцев хотят обязать покупать SIM-карты по паспорту

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который обяжет предоставлять персональные данные при регистрации абонента.

Украинцев хотят обязать покупать SIM-карты по паспорту

Народные депутаты от Слуги народа предлагают продавать SIM-карты в Украине по паспорту.

Соответствующий законопроект №1083 Об электронных коммуникациях зарегистрирован в Верховной Раде.

В пояснительной записке говорится, что физическое лицо должно обязательно предоставить персональные данные при регистрации абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг.

Также в тексте документа говорится о ведении национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов телефонов.

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Объясняется, что доступ к электронной коммуникационной сети терминального оборудования, не имеющего оригинального кода IMEI, будет блокироваться поставщиком электронных коммуникационных услуг.

Напомним, Факты ICTV писали, как защитить персональные данные на мобильном телефоне и уберечься от мошенников.

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