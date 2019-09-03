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Факти / Україна

Українців хочуть зобов’язати купувати SIM-карти за паспортом

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, який зобов’яже надавати персональні дані під час реєстрації абонента.

Українців хочуть зобов’язати купувати SIM-карти за паспортом

Народні депутати від Слуги народу пропонують продавати SIM-карти в Україні за паспортом.

Відповідний законопроект №1083 Про електронні комунікації зареєстровано у Верховній раді.

У пояснювальній записці йдеться, що фізична особа має обов’язково надати персональні дані під час реєстрації абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг.

Також у тексті документа йдеться про ведення національного реєстру унікальних ідентифікаторів IMEI-кодів телефонів.

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Пояснюється, що доступ до електронної комунікаційної мережі термінального обладнання, яке не має оригінального коду ІМЕІ, блокуватиметься постачальником електронних комунікаційних послуг.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як захистити персональні дані на мобільному телефоні і вберегтися від шахраїв.

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