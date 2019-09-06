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Факты / Украина

Больше 2 млрд грн: во сколько обойдутся Украине местные выборы

ЦИК утвердила объем расходов на проведение местных выборов в 2020 году в сумме 2,2 млрд грн.

Больше 2 млрд грн: во сколько обойдутся Украине местные выборы

В Центральной избирательной комиссии подсчитали, что местные выборы в 2020 году обойдутся бюджету Украины в 2,2 млрд грн.

Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

Также ЦИК утвердила объем расходов по программе Проведение выборов народных депутатов Украины к проекту бюджета Украины на 2020 год в сумме 95 млн грн.

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Сумма в 467 млн грн была утверждена для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе Возмещение расходов политических партий, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины.

Кроме того, ЦИК утвердила расходы в 44 млн грн по бюджетной программе Функционирование Государственного реестра избирателей.

Напомним, ранее в Офисе президента рассматривали возможность проведения досрочных местных выборов.

Источник: ЦИК

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