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Факти / Україна

Більше 2 млрд грн: у скільки обійдуться Україні місцеві вибори

ЦВК затвердила обсяг видатків на проведення місцевих виборів у 2020 році в сумі 2,2 млрд грн.

Більше 2 млрд грн: у скільки обійдуться Україні місцеві вибори

У Центральній виборчій комісії підрахували, що місцеві вибори в 2020 році обійдуться бюджету України у 2,2 млрд грн.

Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.

Також ЦВК затвердила обсяг видатків за програмою Проведення виборів народних депутатів України до проекту бюджету України на 2020 рік у сумі 95 млн грн.

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Сума в 467 млн грн була затверджена для включення в бюджетний запит за бюджетною програмою Відшкодування витрат політичних партій, пов’язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.

Крім того, ЦВК затвердила видатки у 44 млн грн за бюджетною програмою функціонування Державного реєстру виборців.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розглядали можливість проведення дострокових місцевих виборів.

Джерело: ЦВК

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