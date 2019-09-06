За последний год украинская гривна укрепилась на 12,8% – это второй результат среди валют мира.

Украинская гривна в рейтинге валют, наиболее укрепившихся за 12 месяцев, уступила лишь турецкой лире.

– Единственная валюта, относительно которой гривна ослабла за последние 12 месяцев – турецкая лира (+4%). Соответственно, нетрудно догадаться, что валюта Украины сегодня №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении, – сообщает НБУ.

В то же время за 10 лет гривна вошла в перечень валют, которые больше всего девальвировали: к евро – на 120%, к китайскому юаню – на 171% и к американскому доллару – на 183,8%.

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К слову, банкиры считают, что курс до конца 2019 года будет колебаться в пределах 25,5-26,5 грн/$.