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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Друга у світі: як гривня зміцнилася за рік

За останній рік українська гривня зміцнилася на 12,8% – це другий результат серед валют світу.

Гривня

Українська гривня у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися на 12 місяців, поступилась лише турецькій лірі.

– Єдина валюта, щодо якої гривня ослабла за останні 12 місяців – турецька ліра (+4%). Відповідно, неважко здогадатися, що валюта України сьогодні є №2 у світі за темпами укріплення в річному вимірі, – повідомляє НБУ.

Водночас за 10 років гривня увійшла до переліку валют, які найбільше девальвували: до євро – на 120%, до китайського юаня – на 171% і до американського долара – на 183,8%.

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як гривня зміцнилися за рік

До слова, банкіри вважають, що курс до кінця 2019 року коливатиметься у межах 25,5-26,5 грн/$.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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