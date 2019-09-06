За останній рік українська гривня зміцнилася на 12,8% – це другий результат серед валют світу.
Українська гривня у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися на 12 місяців, поступилась лише турецькій лірі.
– Єдина валюта, щодо якої гривня ослабла за останні 12 місяців – турецька ліра (+4%). Відповідно, неважко здогадатися, що валюта України сьогодні є №2 у світі за темпами укріплення в річному вимірі, – повідомляє НБУ.
Водночас за 10 років гривня увійшла до переліку валют, які найбільше девальвували: до євро – на 120%, до китайського юаня – на 171% і до американського долара – на 183,8%.
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До слова, банкіри вважають, що курс до кінця 2019 року коливатиметься у межах 25,5-26,5 грн/$.
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