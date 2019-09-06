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Факты / Украина

Рябошапка уволил прокуроров восьми областей

6 сентября уволили прокуроров еще в восьми областях Украины.

Руслан Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.

Рябошапка руководствовался ст. 9 Закона Украины О прокуратуре.

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В соответствующих приказах речь идет об увольнении прокуроров:

  • Луганской области;
  • Львовской области;
  • Волынской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Ровенской области;
  • Кировоградской области;
  • Тернопольской области;
  • Сумской области.

Напомним, 4 сентября Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Источник: ГПУ

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