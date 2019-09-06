6 сентября уволили прокуроров еще в восьми областях Украины.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.
Рябошапка руководствовался ст. 9 Закона Украины О прокуратуре.
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В соответствующих приказах речь идет об увольнении прокуроров:
- Луганской области;
- Львовской области;
- Волынской области;
- Ивано-Франковской области;
- Ровенской области;
- Кировоградской области;
- Тернопольской области;
- Сумской области.
Напомним, 4 сентября Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.
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