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Факти / Україна

Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей

6 вересня було звільнено прокурорів ще у восьми областях України.

Руслан Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів восьми областей.

Рябошапка керувався ст. 9 Закону України Про прокуратуру.

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У відповідних наказах йдеться про звільнення прокурорів:

  • Луганської області;
  • Львівської області;
  • Волинської області;
  • Івано-Франківської області;
  • Рівненської області;
  • Кіровоградської області;
  • Тернопільської області;
  • Сумської області.

Нагадаємо, 4 вересня Руслан Рябошапка звільнив з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Джерело: ГПУ

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