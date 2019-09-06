В Киеве из-за проведения музыкального фестиваля на НСК Олимпийский ограничат роботу метро.
В Киеве в связи с проведением музыкального фестиваля на НСК Олимпийский вечером 7 сентября возможно ограничение на вход на станциях метро Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
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– Перед началом концерта с 17.00 до 18.00 возможно ограничение на вход для пассажиров станции Олимпийская. После его окончания около 23.00 возможное ограничение на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, – отметили в пресс-службе КГГА.
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