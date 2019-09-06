PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве ограничат работу метро – где и когда

В Киеве из-за проведения музыкального фестиваля на НСК Олимпийский ограничат роботу метро.

В Киеве ограничат работу метро – где и когда

В Киеве в связи с проведением музыкального фестиваля на НСК Олимпийский вечером 7 сентября возможно ограничение на вход на станциях метро Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

Читайте: Кличко назвал сроки запуска скоростного трамвая на Борщаговку

– Перед началом концерта с 17.00 до 18.00 возможно ограничение на вход для пассажиров станции Олимпийская. После его окончания около 23.00 возможное ограничение на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, – отметили в пресс-службе КГГА.

Ранее Факты ICTV писали, что Uber Shuttle запустил в столице Украины новый маршрут от Позняков до Дорогожичей.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Kyiv Smart Card
Сбой Kyiv Smart Card. В метро опять можно ездить по жетонам и зеленым картам
У метро Києва зникнуть зелені картки
Киевский метрополитен отказывается от зеленых карточек: список станций
В Киеве “заминировали” станцию метро Театральная
В Киеве “заминировали” станцию метро Театральная
Киев переходит на е-билет с 31 октября: приложения, тарифы и где купить
Киев переходит на е-билет с 31 октября: приложения, тарифы и где купить
Концерт Океана Эльзы в Киеве: 19 июля могут закрыть две станции метро
Концерт Океана Эльзы в Киеве: 19 июля могут закрыть две станции метро
метро
С 15 июля две станции метро в Киеве полностью откажутся от жетонов
Шла по переходу между станциями: в киевском метро умерла женщина
Шла по переходу между станциями: в киевском метро умерла женщина
В метро Киева на перроне упал мужчина, поезд зацепил его голову (18+)
В метро Киева на перроне упал мужчина, поезд зацепил его голову (18+)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка