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Факти / Україна

У Києві обмежать роботу метро – де та коли

У Києві через проведення музичного фестивалю на НСК Олімпійський обмежать роботу метро.

У Києві обмежать роботу метро – де та коли

У Києві у зв’язку з проведенням музичного фестивалю на НСК Олімпійський ввечері 7 вересня можливі обмеження на вхід на станціях метро Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

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– Перед початком концерту з 17.00 до 18.00 можливе обмеження на вхід для пасажирів станції Олімпійська. Після його закінчення близько 23.00 можливе обмеження на вхід станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого, – зазначили у прес-службі КМДА.

Раніше Факти ICTV писали, що Uber Shuttle запустив у столиці України новий маршрут від Позняків до Дорогожичей.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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