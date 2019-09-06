У Києві через проведення музичного фестивалю на НСК Олімпійський обмежать роботу метро.
У Києві у зв’язку з проведенням музичного фестивалю на НСК Олімпійський ввечері 7 вересня можливі обмеження на вхід на станціях метро Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.
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– Перед початком концерту з 17.00 до 18.00 можливе обмеження на вхід для пасажирів станції Олімпійська. Після його закінчення близько 23.00 можливе обмеження на вхід станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого, – зазначили у прес-службі КМДА.
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