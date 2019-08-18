Сервис Uber Shuttle запустил в столице Украины новый маршрут от Позняков до Дорогожичей.
Сервис Uber Shuttle открыл новый маршрут из Позняков через Печерск до Дорогожичей.
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Автобусы курсируют с понедельника по пятницу с 7.00 до 21.00 каждые 15 минут.
Стоимость проезда – 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км и 30 грн — свыше 16 км.
Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве / 5 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что компания Uber запустила Shuttle с Оболони до Золотых ворот.
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