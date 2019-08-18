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Факты / Украина / Общество

Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве

Сервис Uber Shuttle запустил в столице Украины новый маршрут от Позняков до Дорогожичей.

Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве

Сервис Uber Shuttle открыл новый маршрут из Позняков через Печерск до Дорогожичей.

Читайте: На Южном мосту Киева на месяц частично ограничат движение (КАРТА)

Автобусы курсируют с понедельника по пятницу с 7.00 до 21.00 каждые 15 минут.

Стоимость проезда – 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км и 30 грн — свыше 16 км.

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Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что компания Uber запустила Shuttle с Оболони до Золотых ворот.

Фото: УНИАН

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