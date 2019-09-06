Фенхель – новый вегетарианский ресторан в центре Киева. Что предлагают попробовать посетителям и возможно ли наесться едой без мяса – подробнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась с ревизией в новый ресторан Фенхель.

Заведение находится на ул. Владимирская, 14, ориентир – бизнес-центр Миллениум. К ресторану мне пришлось пройтись, так как рядом нет метро, ближайшее – Золотые ворота.

Зайдя в Фенхель, я заняла место, которое мне понравилось. В заведении работает приветливый персонал, меня радушно встретили и предложили меню.

Хотя посетителей было и не много, но сначала мне принесли чужой заказ. Сориентировались и поняли свою ошибку не сразу, но и долго ждать не пришлось – извинились и за 10 минут принесли то, что я заказывала.

Перед подачей блюда сервировали стол и налили заказанный сок в красивый бокал. От персонала не было излишней настойчивости и чрезмерного внимания, что важно.







Вегетарианский ресторан Фенхель: здоровая еда и гармония с собой – Сытый в7 / 2 фотографии

Иногда в Фенхеле проходят интересные встречи, одна из последних – Жизнь в потоке силы, которую проводил Сергей Букацель – биотерапевт, нумеролог, преподаватель кундалини-йоги и боевого искусства.

Интерьер помещения очень милый и нежный, а мест сфотографироваться – множество, для инстаграмеров – находка.

В заведении преобладают песочные оттенки, на стенах висят картины, а на потолке домашние цветы. Зал разделяет на зоны плетеный деревянный забор, украшенный листьями сухоцветов. Особое внимание привлекает полочка с сувенирами, которая расположена на одной из стен.

Изюминка ресторана – огромный, яркий слон, стоящий на входе. Он необыкновенно красив.











































Вегетарианский ресторан Фенхель: здоровая еда и гармония с собой – Сытый в7 / 11 фотографий

На столах стоят сухоцветы, а каждую деталь интерьера хочется рассматривать. Помещение не слишком большое, но все выглядит гармонично, стильно и со вкусом.

Мебель также не останется без внимания – мягкие кресла с пестрой текстильной обивкой, деревянные столики на двоих или на компанию – круглые, прямоугольные и квадратные, общий диван.

Приглушенное, приятное для глаз освещение, тихая и спокойная музыка. В таком месте только и быть в гармонии с собой или отдыхать от городской суеты. По-домашнему уютно. Также работает небольшая терраса, но она мало похожа на само заведение.







































Вегетарианский ресторан Фенхель: здоровая еда и гармония с собой – Сытый в7 / 10 фотографий

В ресторане здоровой пищи меню не большое, но разнообразное. Здесь предлагают попробовать холодные закуски и салаты, первые и основные блюда, боули, десерты, конфеты и завтраки – все исключительно вегетарианское.

Барная карта содержит безалкогольные напитки – кофе и кофейные напитки, горячие напитки, чай, растительное молоко, вода, сок, фруктовые смузи, лимонады, алкогольные напитки – вино, вермут, виски, бурбон, пиво.

Я заказала себе Собу и яблочно-мандариновый сок.

Соба (400 грамм) – 180 грн – лапша с жареным тофу, овощами и орехами кешью. В блюдо также входит зелень и маринованный корень имбиря. Это то, что мне захотелось приготовить дома. Очень вкусно, сытно и легко одновременно. Нет ощущения тяжести после съеденного.







Вегетарианский ресторан Фенхель: здоровая еда и гармония с собой – Сытый в7 / 2 фотографии

Блюдо подали в красивой посуде, которая подходит под интерьер и атмосферу заведения.

Заказ я запила яблочно-мандариновым соком Galicia (300 грамм) – 45 грн.

Цены в Фенхеле приемлемы. За свой заказ я заплатила 225 грн, при том, что выбрала одно из самых дорогих блюд.

Например, фреш-салат из шпината и авокадо обойдется в 130 грн, сыроедный ролл Сайонара – 105 грн, гаспачо из нескольких видов цветных томатов – 110 грн, азия-боул с бамбуком и соусом гамадри – 180 грн, кесадилья Нут дип – 80 грн, стейк из вешанок – 140 грн, солодовая пицца – 120 грн, клубничный мусс с базиликовым кюли – 75 грн, завтраки – 80-110 грн.

Чашечка эспрессо – 30 грн (ее средняя цена в заведениях столицы), куркума латте – 75 грн, чай – 85 грн, растительное молоко – 20-80 грн, смузи – 90 грн, лимонад – 95 грн.

Вино – 65-672 грн, вермут – 75-95 грн, виски – 105-268 грн, бурбон – 110-130 грн, пиво – 65-75 грн.

Вегетарианский ресторан Фенхель – это то место, куда бы я вернулась, чтобы съесть еще что-то супервкусное и насладиться спокойной атмосферой.

Хочу отметить их участие в благотворительности относительно наших четвероногих друзей, участвуя в проекте На лапку. Это очень хорошее дело.

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева