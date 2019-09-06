Фенхель – новий вегетаріанський ресторан у центрі Києва. Що пропонують скуштувати відвідувачам та чи можливо наїстися їжею без м’яса – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила з ревізією в новий ресторан Фенхель.

Заклад розташований на вул. Володимирська, 14, орієнтир – бізнес-центр Міленіум. До ресторану мені довелося пройтись, оскільки поруч немає метро, найближче – Золоті ворота.

Зайшовши до Фенхелю, я зайняла місце, яке мені сподобалося. У закладі працює привітний персонал, мене радо зустріли та надали меню.

Хоч відвідувачів було не багато, спершу мені принесли чуже замовлення. Зорієнтувалися та зрозуміли свою помилку не відразу, але і довго чекати не довелося – вибачилися та за 10 хвилин принесли те, що я замовляла.

Перед подаванням страви сервірували стіл та налили замовлений сік у гарний бокал. Від персоналу не було зайвої настирності та надмірної уваги, що важливо.







Вегетаріанський ресторан Фенхель: здорова їжа та гармонія з собою – Ситий в7 / 2 фотографии

Іноді в Фенхелі проходять цікаві зустрічі, одна з останніх – Життя в потоці сили, яку проводив Сергій Букацела – біотерапевт, нумеролог, викладач кундаліні-йоги та бойового мистецтва.

Інтер’єр приміщення дуже милий та ніжний, а місць для фотографування – безліч, для інстаграмерів – знахідка.

У закладі переважають пісочні відтінки, на стінах висять картини, а на стелі домашні квіти. Зал поділяє на зони плетений дерев’яний паркан, прикрашений листям сухоцвітів. Окрему увагу привертає поличка з сувенірами, яка розташована на одній зі стін.

Родзинка ресторану – величезний, яскравий слон, що стоїть на вході. Він незвичайно гарний.











































Вегетаріанський ресторан Фенхель: здорова їжа та гармонія з собою – Ситий в7 / 11 фотографий

На кожному столі стоять сухоцвіти, а кожну деталь інтер’єру хочеться розглядати. Приміщення невелике, але все виглядає гармонійно, стильно та зі смаком.

Меблі також не залишаться без уваги – м’які крісла зі строкатою текстильною оббивкою, дерев’яні столики на двох або на компанію – круглі, прямокутні та квадратні, спільний диван.

Приглушене, приємне для очей освітлення, тиха та спокійна музика. В такому місці тільки і бути в гармонією з собою або відпочивати від міської метушні. По-домашньому затишно. Також працює невелика тераса, але вона мало схожа на сам заклад.







































Вегетаріанський ресторан Фенхель: здорова їжа та гармонія з собою – Ситий в7 / 10 фотографий

У ресторані здорової їжі меню не велике, але різноманітне. Тут пропонують скуштувати холодні закуски та салати, перші та основні страви, боули, десерти, цукерки та сніданки – все лише вегетаріанське.

Барна карта містить безалкогольні напої – кава та кавові напої, гарячі напої, чай, рослинне молоко, вода, сік, фруктові смузі, лимонади, алкогольні напої – вино, вермут, віскі, бурбон, пиво.

Я замовила собі Собу та яблучно-мандариновий сік.

Соба (400 грам) – 180 грн – лапша зі смаженим тофу, овочами та горіхами кеш’ю. У страву також входить зелень та маринований корінь імбиру. Це те, що мені захотілося приготувати вдома. Надзвичайно смачно, ситно та легко одночасно. Немає відчуття тяжкості після з’їденого.







Вегетаріанський ресторан Фенхель: здорова їжа та гармонія з собою – Ситий в7 / 2 фотографии

Страву принесли в красивому посуді, який підходить під інтер’єр та атмосферу закладу.

Замовлення я запила яблучно-мандариновим соком Galicia (300 грам) – 45 грн.

Ціни у Фенхелі прийнятні. За своє замовлення я заплатила 225 грн, хоча обрала одну з найдорожчих страв.

Наприклад, фреш-салат зі шпинату та авокадо обійдеться в 130 грн, сироїдний рол Сайонара – 105 грн, гаспачо з декількох видів кольорових томатів – 110 грн, азія-боул з бамбуком та соусом гамадрі – 180 грн, кесадилья Нут діп – 80 грн, стейк із гливи – 140 грн, солодова піца – 120 грн, полуничний мус з базиліковим кюлі – 75 грн, сніданки – 80-110 грн.

Філіжанка еспресо – 30 грн (її середня ціна у закладах столиці), куркума лате – 75 грн, чай – 85 грн, рослинне молоко – 20-80 грн, смузі – 90 грн, лимонад – 95 грн.

Вино – 65-672 грн, вермут- 75-95 грн, віскі – 105-268 грн, бурбон – 110-130 грн, пиво – 65-75 грн.

Вегетаріанський ресторан Фенхель – це те місце, куди б я ще повернулася, щоб з’їсти ще щось суперсмачне та насолодитися спокійною атмосферою.

Хочу відмітити їх участь у благодійності щодо наших чотирилапих друзів, беручи участь у проекті На лапку. Це дуже добра справа.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва