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Факты / Украина / Политика

Зарплату чиновников планируют поднять на 30%

Заработные платы государственных служащих вырастут на 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда.

Зарплату чиновников планируют поднять на 30%

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко сказал, что Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров.

– Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%.

Из надбавок остается только за выслугу лет, что позволяет удерживать людей на государственной службе, – сообщил Ващенко.

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Кроме того, по его словам, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

– Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение зарплат госслужащих будет 30%, – сообщил Ващенко.

К слову, законопроект о снятии депутатской неприкосновенности поддержали 363 народных депутата.

Источник: Интерфакс-Украина

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