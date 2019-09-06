Заработные платы государственных служащих вырастут на 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда.

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко сказал, что Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров.

– Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только за выслугу лет, что позволяет удерживать людей на государственной службе, – сообщил Ващенко.

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Кроме того, по его словам, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

– Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение зарплат госслужащих будет 30%, – сообщил Ващенко.

К слову, законопроект о снятии депутатской неприкосновенности поддержали 363 народных депутата.