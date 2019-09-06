Заробітні плати державних службовців зростуть на 30% у разі реалізації концепції реформування оплати праці.

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Костянтин Ващенко сказав, що Нацагентством підготовлена концепція реформування оплати праці, яка буде виноситися на розгляд Кабінету міністрів.

– Вона передбачає подальше збільшення посадового окладу, ліквідацію всіх додаткових надбавок та інших речей, обмеження премій на 30%. З надбавок залишається тільки “за вислугу років”, що дозволяє утримувати людей на державній службі, – повідомив Ващенко.

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Крім того, за його словами, концепція передбачає, що мінімальний посадовий оклад держслужбовця повинен становити три прожиткових мінімуму.

– Тому звідси можна вважати, що, загалом, збільшення зарплат держслужбовців буде 30%, – повідомив Ващенко.

До слова, законопроект про зняття депутатської недоторканності підтримали 363 народних депутати.