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Факти / Україна / Політика

Зарплату чиновників планують підняти на 30%

Заробітні плати державних службовців зростуть на 30% у разі реалізації концепції реформування оплати праці.

Зарплату чиновників планують підняти на 30%

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Костянтин Ващенко сказав, що Нацагентством підготовлена концепція реформування оплати праці, яка буде виноситися на розгляд Кабінету міністрів.

– Вона передбачає подальше збільшення посадового окладу, ліквідацію всіх додаткових надбавок та інших речей, обмеження премій на 30%.

З надбавок залишається тільки “за вислугу років”, що дозволяє утримувати людей на державній службі, – повідомив Ващенко.

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Крім того, за його словами, концепція передбачає, що мінімальний посадовий оклад держслужбовця повинен становити три прожиткових мінімуму.

– Тому звідси можна вважати, що, загалом, збільшення зарплат держслужбовців буде 30%, – повідомив Ващенко.

До слова, законопроект про зняття депутатської недоторканності підтримали 363 народних депутати.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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