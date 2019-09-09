Увольнение военных прокуроров по президентскому законопроекту №1032, предполагает выделение многомиллионных компенсаций из бюджета, общая сумма которых может достичь 700 млн грн.

Представитель Министерства финансов Украины Алла Гурская при рассмотрении вопроса реформы прокуратуры на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительно деятельности отметила, что увольнение будет касаться 680 человек, примерно такая цифра по военным прокурорам.

– По нашим подсчетам, на этот год не менее это будет стоить 700 млн грн дополнительных средств, — сообщила она.

На уточняющий вопрос Рябошапки, как они посчитали такую сумму, в Минфине пояснили, что согласно представленному президентом законопроекту, военные прокуроры освобождаются от военной службы и именно это обстоятельство будет стоить бюджету миллионных компенсаций.

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В случае, если военный прокурор даже останется в дальнейшем работать в органах прокуратуры, но будет лишен воинского звания в связи с вступлением в силу закона №1032 в той редакции, которая есть — государство будет выплачивать ему компенсации.

– Они снимут свои звания военнослужащих и не будут военными. В таком случае выплаты будут начисляться как при увольнении с военной службы. Мы хотим уточнить этот вопрос до рассмотрения законопроекта, – сказала она.

Рябошапка не смог ответить на эти вопросы Минфина и записал себе этот момент.

Напомним, 4 сентября Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.