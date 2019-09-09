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Факти / Україна / Політика

Звільнення військових прокурорів обійдеться державі у 700 млн грн

Звільнення військових прокурорів за президентським законопроектом №1032, передбачає виділення багатомільйонних компенсацій з бюджету, загальна сума яких може сягнути 700 млн грн.

Руслан Рябошапка

Представник Міністерства фінансів України Алла Гурська під час розгляду питання реформи прокуратури на засіданні Комітету ВР з питань провоохоронної діяльності зазначила, що звільнення стосуватиметься 680 осіб, приблизно така цифра по військовим прокурорам.

– За нашим підрахунками, на цей рік щонайменше це коштуватиме 700 млн грн додаткових коштів, — повідомила вона.

На уточнене запитання Рябошапки, як вони порахували таку суму, в Мінфіні пояснили, що згідно з поданим президентом законопроектом, військові прокурори звільняються з військової служби і саме ця обставина коштуватиме бюджету мільйонних компенсацій.

Читайте: Рябошапка звільнив головного військового прокурора Матіоса

У разі, якщо військовий прокурор навіть залишиться надалі працювати в органах прокуратури, але буде позбавлений військового звання у зв’язку з набранням чинності закону №1032 у тій редакції, що є — держава виплачуватиме йому компенсації.

– Вони ж знімуть свої звання військовослужбовців і більше не будуть військовими. У такому разі виплати нараховуватимуться як при звільненні з військової служби. Ми хочемо уточнити це питання до розгляду законопроекту, — сказала вона.

Рябошапка не зміг відповісти на ці питання Мінфіну і занотував собі цей момент.

Нагадаємо, 4 вересня Руслан Рябошапка звільнив з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

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