Новая Верховная Рада заработала с оперативной скоростью, монобольшинство Слуги народа позволяет принимать им большинство законопроектов без поддержки других политических сил. Всего за две сессии народные избранники смогли проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности. В дальнейшем новая Рада планирует принять законопроект о наказании за прогулы и конопкодавство.

Верховная Рада снова напоминала быстрый экспресс, оперативно принимая президентские законы. Да и дисциплину слуги народа демонстрировали железную и на работу пришли без опозданий, и в буфете не шатались во время голосований. Едва ли не единственная проблема проблема, которая возникла в новобранцев – это придирчивый фейс-контроль, парламентская охрана не запомнила еще всех депутатов.

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Однако теперь их запомнят надолго – из-за отмены депутатской неприкосновенности. Хотя чтобы ее отменить, а для этого нужно было две сессии Рады, слугам народа пришлось немного покреативить. Приняв закон в первом чтении, они закрыли сессию и открыть новую.

Нашли выход в большинстве и с соблюдением иного конституционного условия. Дело в том, что перед голосованием закон должен пройти экспертизу в Конституционном суде, а именно законопроект Петра Порошенко ранее уже получил заключение суда, за него и голосовали. Но оппозиция все равно нашла в нем кучу нарушений и потребовала от властей гарантий политической неприкосновенности.

Однако присутствовавший в зале президент Владимир Зеленский успокоил нардепов и заявил, что за публичные высказывания их никто не накажет, только за криминал.

Ранее же, чтобы привлечь нардепа к уголовной ответственности и даже просто начать прослушивать, кроме санкции суда было нужено еще и разрешение Верховной Рады.

В конце концов, за исключением Оппозиционным платформы нардепы поддержали снятие с себя иммунитета, которого лишатся с 1 января 2020 года.

Окрыленные успехом, слуги народа не скрывали удовлетворения. А одна новоизбранная депутатка даже написала интимное сообщение любимому, мол, поскольку с нее сняли неприкосновенность – она ​​хочет заниматься любовью и днем, и ночью. После этого очередного телефонного скандала нардепы начали тщательно прятать от камер, что и кому пишут.

По мнению экспертов, несмотря на монолитность, которую демонстрирует в первые дни большинство, полного доверия между ним и Офисом президента все же нет.

Ну а основанием для отзыва избранников будут прогулы и кнопкодавства. В частности, если на одной сессии нардеп пропустит треть пленарных и комитетских заседаний – прощай мандат.

Правда эту инициативу, которая должна пройти еще экспертизу Конституционного суда, даже не все слуги народа поддержали. 14 из 254 депутатов воздержались, а нужно 300 голосов.

Определенное сопротивление, в частности, уже вызвала другая конституционная новация, которая дает право президенту назначать и увольнять руководителей НАБУ и ГБР. Оппозиция увидела в этом попытку узурпации власти. Потому что вместе с антикоррупционными органами в сферу президентского влияния переходит еще и Нацгвардия, которая сейчас подчиняется министру внутренних дел.

Президент также предложил избирать парламент исключительно по пропорциональной системе, без мажоритарки, а также радикально сократить его численность с 450 до 300 депутатов. В Слуге народа объясняли, что украинцев давно не 52 миллиона, а потому и дармоедов должно быть меньше.

Но в итоге Рада поддержали все инициативы президента, направив их на рассмотрение Конституционного суда. Принять же в целом предполагают уже на следующей сессии, в феврале, если найдут для этого 300 голосов.

Напомним, Верховной Раде рекомендуют оставлять депутатов без зарплаты за прогулы.