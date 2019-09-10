Нова Верховна Рада запрацювала з оперативною швидкістю, монобільшість Слуги народу дозволяє приймати їм більшість законопроектів без підтримки інших політичних сил. Всього за дві сесії народні обранці змогли проголосувати за зняття депутатської недоторканності. Надалі нова Рада планує прийняти законопроект про покарання за прогули та конопкодавство.

Верховна Рада знову нагадувала швидкий експрес, оперативно ухвалюючи президентські закони. Та й дисципліну слуги народу демонстрували залізну і на роботу прийшли без запізнень, і у буфеті не вештались під час голосувань. Чи не єдина проблема, що виникла в новобранців – це прискіпливий фейс-контроль, парламентська охорона не запам’ятала ще всіх депутатів.

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Проте тепер їх запам’ятають надовго – через скасування депутатської недоторканності. Хоча щоб її скасувати, а для цього потрібно було дві сесії Ради, слугам народу довелося трохи покреативити. Ухваливши закон у першому читанні, вони закрити сесію і відкрити нову.

Знайшли вихід у більшості і з дотриманням іншої конституційної умови. Річ у тім, що перед голосуванням закон мав пройти експертизу в Конституційному суді, а саме законопроект Петра Порошенка раніше вже отримав висновок суду, за нього і голосували. Та опозиція все одно знайшла в ньому купу порушень і зажадала від влади гарантій політичної недоторканності.

Однак присутній у залі президент Володимир Зеленський заспокоїв нардепів і заявив, що за публічні висловлювання їх ніхто не каратиме, лише за кримінал.

Раніше ж, аби притягнути нардепа до кримінальної відповідальності та навіть просто почати прослуховувати, крім санкції суду був потрібен ще й дозвіл Верховної Ради.

Зрештою, за винятком Опозиційної платформи нардепи підтримали зняття з себе імунітету, якого позбудуться з 1 січня 2020 року.

Окрилені успіхом, слуги народу не приховували задоволення. А одна новообрана депутатка навіть написала інтимне повідомлення коханому, мовляв, оскільки з неї зняли недоторканність – вона хоче займатись коханням і вдень, і вночі. Після цього чергового телефонного скандалу нардепи почали ретельно ховати від камер, що і кому пишуть.

На думку експертів, попри монолітність, яку демонструє у перші дні більшість, повної довіри між нею й Офісом президента все ж немає.

Ну а підставою для відкликання обранців будуть прогули та кнопкодавство. Зокрема, якщо на одній сесії нардеп пропустить третину пленарних та комітетських засідань – прощавай мандат.

Щоправда цю ініціативу, яка має пройти ще експертизу Конституційного суду, навіть не всі слуги народу підтримали. 14 із 254 депутатів утрималися, а потрібно буде 300 голосів.

Певний спротив, зокрема, вже викликала інша конституційна новація, яка дає право президенту призначати й звільняти керівників НАБУ та ДБР. Опозиція побачила в цьому спробу узурпації влади. Бо разом із антикорупційними органами у сферу президентського впливу переходить ще й Нацгвардія, яка нині підпорядковується міністру внутрішніх справ.

Президент також запропонував обирати парламент виключно за пропорційною системою, без мажоритарки, а також радикально скоротити його чисельність із 450 до 300 депутатів. У Слузі народу пояснювали, що українців давно вже не 52 мільйони, а тому й дармоїдів має бути менше.

Але у підсумку Рада підтримали всі ініціативи президента, направивши їх на розгляд Конституційного суду. Ухвалити ж у цілому їх планують вже наступної сесії, в лютому, якщо знайдуть для цього 300 голосів.

Нагадаємо, Верховній Раді рекомендують залишати депутатів без зарплати за прогули.