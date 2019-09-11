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Факты / Украина / Политика

Земан пообещал русинам Закарпатья поговорить с Зеленским об “автономии”

Президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, в начале сентября принял делегацию из семи человек, которые якобы представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины.

Мілош Земан

На прием, символически приуроченный к 100-летию подписания Сен-Жерменского договора 10 сентября 1919 года, обратило внимание скандально известное издание Deník N.

Это соглашение подтверждало присоединение к Чехословакии Подкарпатской Руси – территории Закарпатья, на которой проживают русины.

Милош Земан согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые “требуют официального признания автономии для своей территории”.

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Президент Чехии пообещал обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, подчеркнув, что изменение системы централизации – исключительно внутреннее дело Украины.

При этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что люди, выступающие от имени русинов, занимаются дальнейшей дестабилизацией в страны.

– Русинский вопрос – это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего в Закарпатье, – отметил дипломат.

Перебийнис отказался комментировать встречу Земана с русинской делегацией.

Между тем, в составе делегации, прибывшей в Прагу, был священник Дмитрий Сидор, ранее получивший условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины.

Ранее Deník N опубликовало скандальную статью о Зеленском, из-за которой посольство Украины требовало извинений от чешского издания.

ИсточникРадио Прага

Фото: Dreamstime

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