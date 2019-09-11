Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю проросійською позицією, на початку вересня прийняв делегацію з семи осіб, які нібито представляють інтереси русинів, що домагаються автономії у складі України.

На прийом, символічно приурочений до 100-річчя підписання Сен-Жерменського договору 10 вересня 1919 року, звернуло увагу скандально відоме видання Deník N.

Ця угода підтверджувала приєднання до Чехословаччини Підкарпатської Русі – території Закарпаття, на якій проживають русини.

Мілош Земан погодився виступити посередником між Києвом та закарпатськими русинами, які “вимагають офіційного визнання статусу автономії для своєї території”.

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Президент Чехії пообіцяв обговорити це питання з Володимиром Зеленським, підкресливши, що зміна системи централізації – виключно внутрішня справа України.

При цьому посол України в Чехії Євген Перебийніс заявив, що люди, які виступають від імені русинів, займаються подальшою дестабілізацією в країни.

– Русинське питання – це не питання національності, а політичний проект, який значною мірою підтримує, просуває і фінансує Кремль з метою дестабілізації ситуації в Україні, насамперед на Закарпатті, – зазначив дипломат.

Перебийніс відмовився коментувати зустріч Земана з русинською делегацією.

До речі, у складі делегації, яка прибула до Праги, був священик Дмитро Сидор, який раніше отримав умовний термін за посягання на територіальну цілісність України.

Раніше Deník N опублікувало скандальну статтю про Зеленського, через яку посольство України вимагало вибачень від чеського видання.

Джерело: Радио Прага