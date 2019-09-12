Раненого военного в зоне проведения ООС на Донбассе доставили в больницу Днепра.

В больницу Днепра экстренно доставили военного ВСУ, который получил серьезное ранение в зоне проведения ООС на Донбассе.

Военнослужащего эвакуировали и вертолетом доставили в областную больницу имени Мечникова в ночь на 12 сентября.

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Он находится без сознания и на аппарате искусственной вентиляции легких.

По словам советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, имя бойца неизвестно.



Напомним, 10 сентября шесть бойцов ВСУ пострадали под обстрелами.