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Факты / Украина

Без сознания на вентиляции легких: раненого в ООС военного доставили в Днепр

Раненого военного в зоне проведения ООС на Донбассе доставили в больницу Днепра.

Без сознания на вентиляции легких: раненого в ООС военного доставили в Днепр

В больницу Днепра экстренно доставили военного ВСУ, который получил серьезное ранение в зоне проведения ООС на Донбассе.

Военнослужащего эвакуировали и вертолетом доставили в областную больницу имени Мечникова в ночь на 12 сентября.

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Он находится без сознания и на аппарате искусственной вентиляции легких.

По словам советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, имя бойца неизвестно.

Напомним, 10 сентября шесть бойцов ВСУ пострадали под обстрелами.

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