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Факты / Украина / Политика

Нормандский формат: о чем Зеленский будет говорить с Путиным

Вадим Пристайко рассказал, о чем будет говорить Владимир Зеленский во время встречи нормандской четверки.

Нормандский формат: о чем Зеленский будет говорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи нормандской четверки, прежде всего, поднимет вопросы, связанные с безопасностью на Донбассе.

Об этом в эфире украинского телеканала заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, украинский лидер постарается решить во время переговоров вопрос завершения обстрелов и разведения войск.

– Как потом после этих трех участков (Станица Луганская, Золотое и Петровское) пройти по всем 400 км и отвести войска, – рассказал глава МИД.

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Также Зеленский планирует обсудить дальнейшую работу на Донбассе, что касается возможного открытия новых пунктов пропуска, дальнейшего разминирования территорий, предоставления возможности людям с оккупированной территории переехать на территории, подконтрольные Украине.

Как сообщалось, Зеленский исключает возможность проведения выборов на Донбассе без вывода с этих территорий российских войск.

Источник: УНИАН

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