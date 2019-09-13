Вадим Пристайко рассказал, о чем будет говорить Владимир Зеленский во время встречи нормандской четверки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи нормандской четверки, прежде всего, поднимет вопросы, связанные с безопасностью на Донбассе.

Об этом в эфире украинского телеканала заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, украинский лидер постарается решить во время переговоров вопрос завершения обстрелов и разведения войск.

– Как потом после этих трех участков (Станица Луганская, Золотое и Петровское) пройти по всем 400 км и отвести войска, – рассказал глава МИД.

Читайте: Форма выполнения формулы Штайнмаера обсуждается – Пристайко

Также Зеленский планирует обсудить дальнейшую работу на Донбассе, что касается возможного открытия новых пунктов пропуска, дальнейшего разминирования территорий, предоставления возможности людям с оккупированной территории переехать на территории, подконтрольные Украине.

Как сообщалось, Зеленский исключает возможность проведения выборов на Донбассе без вывода с этих территорий российских войск.