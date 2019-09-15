Должность головы Киевской городской госадминистрации может быть упразднена в новой редакции закона о столице.

Замглавы парламентской фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что должность головы КГГА может быть полностью упразднена.

И добавил, что в стране может появиться институт префектов вместо привычных должностей глав ОГА, а Киев не может выпадать из общей логики реформы.

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– Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как голова КГГА вообще не будет.

Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА, – подчеркнул Корниенко.