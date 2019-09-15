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Факти / Україна / Політика

Посада голови КМДА може бути повністю скасована – Корнієнко

Посада голови Київської міської державної адміністрації може бути скасована у новій редакції закону про столицю.

Посада голови КМДА може бути повністю скасована – Корнієнко

Заступник голови парламентської фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що посаду голови КМДА можуть повністю скасувати.

І додав, що в країні може з’явитися інститут префектів замість звичних посад голів ОДА, а Київ не може випадати із загальної логіки реформи.

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– Можливо, у новій редакції закону про столицю такої позиції як голова КМДА взагалі не буде.

Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо по децентралізації, голів ОДА узагалі не буде, – наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, вибори мера у Києві мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Джерело: LB.ua

Фото: УНІАН

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