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Факты / Украина / Политика

Россия вернет Украине захваченные в Керченском проливе корабли – СМИ

Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в нормандском формате.

Россия вернет Украине захваченные в Керченском проливе корабли – СМИ

Россия вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Стороны уже согласовывают детали: место и время передачи трех судов.

Проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря.

Читайте: Встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже

По словам собеседников издания КоммерсантЪ, возврат судов точно произойдет не в порту, а в море.

Бердянск, Никополь и Яны Капу будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

В то же время возврат кораблей не предусматривает возврат личного оружия украинских моряков, раций и части судовых документов. Все это российские следователи расценивают как вещественные доказательства.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряки и еще 11 политзаключенных.

Источник: КоммерсантЪ

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