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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні можуть скасувати податок на депозити

Нардеп від Слуги народу Сергій Штепа пропонує звільнити українців від податків на депозитні вклади і вніс до парламенту відповідний законопроект.

Депозит

У Верховній Раді 12 листопада зареєстровано законопроект щодо скасування оподаткування процентного доходу за депозитними вкладами населення (№2422).

Документом пропонується зняти податковий тягар з простими українців – вкладників банків.

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Зокрема – встановити нульову ставку податку для процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, на вклад у кредитних спілках, на процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом.

Нагадаємо, в НБУ розповідали, де і в якій валюті вигідно зберігати гроші.

Фото: Pixabay

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