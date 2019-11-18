Нардеп від Слуги народу Сергій Штепа пропонує звільнити українців від податків на депозитні вклади і вніс до парламенту відповідний законопроект.
У Верховній Раді 12 листопада зареєстровано законопроект щодо скасування оподаткування процентного доходу за депозитними вкладами населення (№2422).
Документом пропонується зняти податковий тягар з простими українців – вкладників банків.
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Зокрема – встановити нульову ставку податку для процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, на вклад у кредитних спілках, на процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом.
Нагадаємо, в НБУ розповідали, де і в якій валюті вигідно зберігати гроші.
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