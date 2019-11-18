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Факты / Украина

В Украине не собираются повышать налоги для ФОП в IT – Рудик

С января 2020 года в Украине налоги для ФОП в IT повышать не собираются.

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Депутат от партии Голос Кира Рудик рассказала на презентации Харьковского IT-кластера, что власти не собираются повышать налоги для IT-ФОПов с января 2020 года.

– Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить рост индустрии, а не давить ее налогами. Сегодня IT-индустрия показывает огромный рост. Один из наибольших в украинской экономике. Естественно, мы хотим это поддерживать, – заявляет Рудик.

Депутат также признала, что инициатива о повышении налогов была преждевременной.

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Рудик также занимает должность первого заместителя главы Комитета по вопросам цифровой трансформации.

Напомним, что с 2021 года ФЛП для перечисления с банковского счета на банковский счет должен будет использовать РРО.

Источник: ain.ua

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