З січня 2020 року в Україні податки для ФОП у IT підвищувати не збираються.
Депутат від партії Голос Кіра Рудик розповіла на презентації Харківського IT-кластеру, що влада не збирається підвищувати податки для IT-ФОПів з січня 2020 року.
– Ми зацікавлені у тому, щоб забезпечити зростання індустрії, а не тиснути її податками. Сьогодні IT-індустрія показує величезне зростання. Одне з найбільших в українській економіці. Природно, ми хочемо це підтримувати, – заявляє Рудик.
Депутат також визнала, що ініціатива про підвищення податків була передчасною.
Читайте: В Україні можуть скасувати податок на депозити
Рудик також займає посаду першого заступника голови Комітету з питань цифрової трансформації.
Нагадаємо, що з 2021 року ФОПам для перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок потрібно буде використовувати РРО.
Джерело: ain.ua