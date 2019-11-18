З січня 2020 року в Україні податки для ФОП у IT підвищувати не збираються.

Депутат від партії Голос Кіра Рудик розповіла на презентації Харківського IT-кластеру, що влада не збирається підвищувати податки для IT-ФОПів з січня 2020 року.

– Ми зацікавлені у тому, щоб забезпечити зростання індустрії, а не тиснути її податками. Сьогодні IT-індустрія показує величезне зростання. Одне з найбільших в українській економіці. Природно, ми хочемо це підтримувати, – заявляє Рудик.

Депутат також визнала, що ініціатива про підвищення податків була передчасною.

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Рудик також займає посаду першого заступника голови Комітету з питань цифрової трансформації.

Нагадаємо, що з 2021 року ФОПам для перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок потрібно буде використовувати РРО.

Джерело: ain.ua