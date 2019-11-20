PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года – Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года.

Местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года – Разумков

Местные выборы в Украине состоятся после завершения реформы децентрализации и принятия Избирательного кодекса.

Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Читайте: Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне 2020 – Ткаченко

– Если мы говорим в целом о выборах, то они состоятся после того, как закончится реформа децентрализации – это первое. Второе – после того, как будет принят так называемый Избирательный кодекс.

Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорее всего, осень. Но не исключаю тот факт, что на отдельных территориях выборы могут быть и раньше, – заявил Разумков.

К слову, ранее первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, кроме Киева.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Будет принимать 3 млн человек в год. Разумков осмотрел проект аэропорта в Днепре
Будет принимать 3 млн человек в год. Разумков осмотрел проект аэропорта в Днепре
Надо давать мотивацию: Разумков о повышении зарплаты депутатам
Надо давать мотивацию: Разумков о повышении зарплаты депутатам
Предпосылок нет: Разумков о досрочных выборах в Раду и ротациях в Кабмине
Предпосылок нет: Разумков о досрочных выборах в Раду и ротациях в Кабмине
Закон о Донбассе разработают по результатам нормандской встречи – Разумков
Закон о Донбассе разработают по результатам нормандской встречи – Разумков
Объем продажи земли в одни руки пересмотрят – Разумков
Объем продажи земли в одни руки пересмотрят – Разумков
Разумков раскрыл систему будущего народовластия
Разумков раскрыл систему будущего народовластия
олександр лукашенко
Лукашенко заявил об участии в выборах 2020
Дмитро Разумков
Референдум по рынку земли могут провести до 2024 года – Разумков
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка