Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года.
Местные выборы в Украине состоятся после завершения реформы децентрализации и принятия Избирательного кодекса.
Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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– Если мы говорим в целом о выборах, то они состоятся после того, как закончится реформа децентрализации – это первое. Второе – после того, как будет принят так называемый Избирательный кодекс.
Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорее всего, осень. Но не исключаю тот факт, что на отдельных территориях выборы могут быть и раньше, – заявил Разумков.
К слову, ранее первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, кроме Киева.