Місцеві вибори в Україні відбудуться після завершення реформи децентралізації та ухвалення Виборчого кодексу.

Про це під час робочої поїздки в Запоріжжя повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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– Якщо ми говоримо в цілому про вибори, то вони відбудуться після того, як закінчиться реформа децентралізації – це перше. Друге – після того, як буде ухвалено так званий Виборчий кодекс.

Якщо ми говоримо про те, коли вони пройдуть, то це стовідсотково 2020 рік, швидше за все, осінь. Але не виключаю той факт, що на окремих територіях вибори можуть бути і раніше, – заявив Разумков.