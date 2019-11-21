В выходные, 23 и 24 ноября, ночные морозы в Украине местами будут достигать 10 градусов.
В субботу, 23 ноября, синоптики прогнозируют сухую погоду.
Ночью на всей территории Украины заморозки, на востоке самая низкая температура – от -8 до -10.
Днем станет немного теплее – до -4 градусов.
На севере и в центре – от 1 до 3 ниже нуля.
В южных областях +3, на западе +5, а на Закарпатье будет теплее всего – до +11.
В Киеве сухо, ночью -5 -7, а днем -1 -3.
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В воскресенье, 24 ноября, тлже без осадков, но так же холодно.
На востоке ночью -10, днем 4 градуса мороза.
В северных и центральных регионах ночью -7, днем до -3.
На юге ночью от 0 до -6, днем максимум +3.
В западных областях также ожидаются небольшие ночные заморозки, а днем до +5, в Закарпатье +11.
В столице солнце, ночью -7, днем до -3 градусов.
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