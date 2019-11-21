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Факты / Украина

10-градусные морозы придут в Украину на выходные (КАРТА)

В выходные, 23 и 24 ноября, ночные морозы в Украине местами будут достигать 10 градусов.

погода

В субботу, 23 ноября, синоптики прогнозируют сухую погоду.

Ночью на всей территории Украины заморозки, на востоке самая низкая температура – от -8 до -10.

Днем станет немного теплее – до -4 градусов.

На севере и в центре – от 1 до 3 ниже нуля.

В южных областях +3, на западе +5, а на Закарпатье будет теплее всего – до +11.

В Киеве сухо, ночью -5 -7, а днем ​​-1 -3.

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Погода на 23 листопада

В воскресенье, 24 ноября, тлже без осадков, но так же холодно.

На востоке ночью -10, днем ​​4 градуса мороза.

В северных и центральных регионах ночью -7, днем ​​до -3.

На юге ночью от 0 до -6, днем ​​максимум +3.

В западных областях также ожидаются небольшие ночные заморозки, а днем ​​до +5, в Закарпатье +11.

В столице солнце, ночью -7, днем ​​до -3 градусов.

Погода на 24 листопада

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Источник: Укргидрометцентр

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