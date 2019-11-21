У вихідні, 23 та 24 листопада, нічні морози в Україні місцями сягатимуть 10 градусів.
У суботу, 23 листопада, синоптики прогнозують суху погоду.
Вночі на всій території України заморозки, на сході найнижча температура – від -8 до -10.
Вдень стане трохи тепліше – до -4 градусів.
На півночі та у центрі – від 1 до 3 нижче нуля.
У південних областях +3, на заході +5, а на Закарпатті буде найтепліше – до +11.
У Києві сухо, вночі -5 -7, а вдень -1 -3.
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У неділю, 24 листопада, теж без опадів, але так само холодно.
На сході вночі -10, вдень 4 градуси морозу.
У північних та центральних регіонах вночі -7, вдень до -3.
На півдні вночі від 0 до -6, вдень максимум +3.
У західних областях також очікуються невеликі нічні заморозки, а вдень до +5, на Закарпатті +11.
У столиці сонце, вночі -7, вдень до -3 градусів.
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