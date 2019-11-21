PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В Украине введут электронные доверенности – Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что в Украине планируют запустить электронные доверенности для граждан.

В Украине введут электронные доверенности – Дубилет

Дмитрий Дубилет считает, что электронные доверенности – это удобный инструмент, если нужно срочно передать документ.

Вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает ее, кому нужно, по почте или в мессенджер.

– Представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он вам высылает pdf-файл по почте, в мессенджер, [скидывает на] флешку со своей наложенной электронной подписью, — рассказал министр.

Министр отмечает, что файлы с электронными подписями являются более безопасными, потому что часто рейдерство случается именно по причине поддельных бланков доверенностей. Также он добавил, что на первом этапе электронные доверенности будут лишь приложением к бумажным.

Читайте: Мы можем быть более эффективными – Дубилет о реформе Кабмина

По словам министра, соответствующий закон планируют подать в парламент в ближайшие недели.

– Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день, – отметил Дубилет.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет рассказал о шагах, которые делает украинское правительство для борьбы с рейдерством.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дубилет планирует объединить 50 правительственных call-центров в один
Дубилет планирует объединить 50 правительственных call-центров в один
Работа на заправке в 14 лет и перепись населения по-новому – интервью Дубилета
Работа на заправке в 14 лет и перепись населения по-новому – интервью Дубилета
Дмитрий Дубилет
Мы можем быть более эффективными – Дубилет о реформе Кабмина
Регистраторов обяжут проходить двухфакторную авторизацию – Дубилет
Регистраторов обяжут проходить двухфакторную авторизацию – Дубилет
Дубилет обещает увеличение зарплат госслужащим после чистки
Дубилет обещает увеличение зарплат госслужащим после чистки
Вместо WhatsApp или Telegram: Дубилет объяснил идею замены спецсвязи в Кабмине
Вместо WhatsApp или Telegram: Дубилет объяснил идею замены спецсвязи в Кабмине
Дубилет предлагает заменить стационарные телефоны в Кабмине на приложение
Дубилет предлагает заменить стационарные телефоны в Кабмине на приложение
Дубилет попросил выделить ему охрану
Дубилет попросил выделить ему охрану
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка