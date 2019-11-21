Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что в Украине планируют запустить электронные доверенности для граждан.
Дмитрий Дубилет считает, что электронные доверенности – это удобный инструмент, если нужно срочно передать документ.
Вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает ее, кому нужно, по почте или в мессенджер.
– Представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он вам высылает pdf-файл по почте, в мессенджер, [скидывает на] флешку со своей наложенной электронной подписью, — рассказал министр.
Министр отмечает, что файлы с электронными подписями являются более безопасными, потому что часто рейдерство случается именно по причине поддельных бланков доверенностей. Также он добавил, что на первом этапе электронные доверенности будут лишь приложением к бумажным.
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По словам министра, соответствующий закон планируют подать в парламент в ближайшие недели.
– Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день, – отметил Дубилет.
Напомним, ранее Дмитрий Дубилет рассказал о шагах, которые делает украинское правительство для борьбы с рейдерством.