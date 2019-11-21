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Факти / Україна / Політика

В Україні введуть електронні довіреності – Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що в Україні планують запустити електронні довіреності для громадян.

В Україні введуть електронні довіреності – Дубілет

Дмитро Дубілет вважає, що електронні довіреності – це зручний інструмент, якщо потрібно терміново передати документ.

Замість того, щоб передавати паперовий бланк поштою або їхати кудись, ви просто скидає її, кому потрібно, поштою або в месенджер

– Уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він також вам надсилає pdf-файл поштою, у месенджер, [скидує на] флешку зі своїм накладеним електронним підписом, – розповів міністр.

Міністр наголошує, що файли з електронними підписами є більш безпечними, бо часто рейдерство трапляється саме через підроблені бланки довіреностей. Також він додав, що на першому етапі електронні довіреності будуть лише додатком до паперових.

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За словами міністра, відповідний закон планують подати до парламенту у найближчі тижні.

– Щойно закон ухвалять, електронні довіреності мають запрацювати вже наступного дня, – наголосив Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дмитро Дубілет розповів про кроки, які робить український уряд для боротьби з рейдерством.

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