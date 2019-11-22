Аэропорт Одесса закрыли до 22.00 из-за неисправности Boeing737 авиакомпании Turkish Airlines.

Одесский аэропорт 22 ноября закрыли до 22.00 из-за рейса ТК 467 авиакомпании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула, во время посадки подломил среднюю стойку шасси.

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По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с).

На данный момент службы аэропорта проводят эвакуацию поврежденного самолета с полосы.

Авиакомпании отправляют своих пассажиров в другие аэропорты. Например, компания SkyUp отправила людей автобусами в Херсон, а оттуда они уже полетят в Египет.

До 22.00 отменят все рейсы, но онлайн табло пока не обновили.







Аэропорт Одесса закрыли до ночи из-за турецкого Boeing / 2 фотографии

Напомним, в международном аэропорту Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку после того, как у самолета отвалилось колесо.

Источник: пресс-служба Аэропорта Одесса

Фото: Думская