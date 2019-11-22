Аеропорт Одеса закрили до 22.00 через несправність Boeing737 авіакомпанії Turkish Airlines.

Одеський аеропорт 22 листопада закрили до 22.00 через рейс ТК 467 авіакомпанії Turkish Airlines, який прямував зі Стамбула, під час посадки підломив середню стійку шасі.

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За попередніми висновками фахівців, причиною інциденту став сильний боковий вітер (до 17 м/с).

На даний момент служби аеропорту проводять евакуацію пошкодженого літака зі смуги.

Авіакомпанії відправляють своїх пасажирів в інші аеропорти. Наприклад, компанія SkyUp відправила людей автобусами в Херсон, а звідти вони вже полетять до Єгипту.

До 22.00 скасують всі рейси, але дані на онлайн табло поки що не оновили.







Аеропорт Одеса закрили до ночі через турецький Boeing / 2 фотографии

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Одеса Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літака відпало колесо.

Джерело: прес-служба Аеропорту Одеса

Фото: Думская