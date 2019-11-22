Верующим религиозных конфессий разрешили фотографироваться в головных уборах на документы.

Государственная миграционная служба разрешила фотографироваться на документы в головных уборах гражданам Украины, иностранцам или лицам без гражданства.

Для фотографирования в головном уборе необходимо носить его каждый день из религиозных соображений и, когда вас остановит патрульный, то вы должны быть именно в нем.

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Головные уборы не должны изменять формы лба, скул, щек, подбородка, глаз. Он не может закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

– Как результат, для решения ряда важных вопросов, касающихся фотографирования на биометрические документы для некоторых категорий лиц, был принят соответствующий приказ. Он утверждает требования к оцифрованного образа лица человека и фотографий, которые подаются для оформления или обмена документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, и фотографического изображения на них, – говорится в сообщении.

Приказ устанавливает унифицированные требования к оцифрованному образу лица, который вносится в Единый государственный демографический реестр и страницы данных документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус.

Также учитываются рекомендации Международной организации гражданской авиации и соблюдаются общие международные нормы.

К слову, с 19 октября в Украине в водительское удостоверение начали вносить информацию о группе крови и резус-факторе их владельца. Администратор сервисного центра МВД вносит данные основываясь на информации, указанной в медицинской справке 083/о.

Источник: Государственная миграционная служба