Віруючим релігійних конфесій дозволили фотографуватися в головних уборах на документи.

Державна митна служба дозволила фотографуватися на документи в головних уборах громадянам України, іноземцям або особам без громадянства.

Для фотографування в головному уборі потрібно носити його кожен день з релігійних міркувань і, коли вас зупинить патрульний, то ви повинні бути саме в ньому.

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Головні убори не повинні змінювати форми чола, скул, щік, підборіддя, очей. Він не може закривати обличчя і підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха і шию.

– Як результат, для вирішення низки важливих питань, що стосуються фотографування на біометричні документи для деяких категорій осіб, був прийнятий відповідний наказ. Він затверджує вимоги до відцифрованого образу обличчя особи і фотографій, які подаються для оформлення або обміну документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, та фотографічного зображення на них, – йдеться в повідомленні.

Наказ встановлює уніфіковані вимоги до оцифрованого образу особи, яка вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру та сторінки даних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Також враховуються рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації і дотримуються загальні міжнародні норми.

До слова, з 19 жовтня в Україні у водійське посвідчення почали вносити інформацію про групу крові та резус-фактор їх власника. Адміністратор сервісного центру МВС вносить дані грунтуючись на інформації, зазначеній в медичній довідці 083/о.

Джерело: Державна міграційна служба