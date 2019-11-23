В США сравнили зверства советского режима в отношении украинцев во времена Голодомора с современной агрессией России.

США почтили память жертв Голодомора в Украине.

– В ноябре мы чтим и вспоминаем миллионы украинцев, погибших 86 лет назад во время Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима. Хотя эта ужасная трагедия была одним из самых жестоких событий ХХ века, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа, – заявила спикер Государственного департамента Морган Ортагус.

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Также она сравнила зверства советского режима в отношении украинцев с современной агрессией России.

– Теперь Украина вновь подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее текущая агрессия на востоке Украины привели к около 13 тыс. погибших. Даже сейчас Москва пытается манипулировать и уничтожать стремления народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает устойчивость украинцев и их стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал, – сказала Ортагус.

.@StateDeptSpox: Ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, які загинули вісімдесят шість років тому під час Голодомору. Ми разом з усім світом пам’ятаємо про невинні жертви часів Голодомору, і запевняємо у своїй підтримці демократичної, заможної та суверенної України. pic.twitter.com/tN2b8p9IWM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019



К слову, 23 ноября День памяти жертв Голодомора и Украина чтит память жертв искусственного голода 1932−1933 годов.