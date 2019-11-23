28 тыс. голодных смертей ежедневно. Почему Сталин хотел уничтожить украинцев

В 1932-1933 годах Сталин наказал украинцев которые не поддерживали коллективизацию. В то время как Кремль торговал украинским зерном, а советская власть на страницах газет отчитывалась об успехах индустриализации, в Украине каждые три секунды от голода умирал человек.

Затем КГБ пыталась тщательно скрыть свои преступления, а свидетели Голодомора десятки лет боялись рассказывать правду.

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Так называемые красные метлы зачищали кладовые селян и все их добро передавали в собственность новосозданных колхозов.

В то время как Харьков отчитался о выпуске 145 тракторов в день, в украинских селах ежедневно от голода умирало 28 тыс. человек.

За подобранные в поле зерна украинцев отправляли в сибирские лагеря. 1932 года по так называемому закону о 5 колосках осудили 150 тыс. украинцев. Сталин тем временем 10 млн тонн украинского зерна отгрузил за границу, чтобы в 20 раз увеличить объемы экспорта.

Голодомором Сталин хотел подавить украинцев, которые недовольны коллективизацией устраивали бунты. Только за первые три года коллективизации Украины прокатилось более 7 тыс. протестных майданов, а более 1 млн селян открыто выступали против большевистской политики.

Жертвами голодомора 1932-1933 годов стали по разным подсчетам от 4,5 до 10 млн человек. В том, что это был геноцид нашего народа сейчас нет сомнений в 82% украинцев, признали это и в 16 странах мира.

Россия, как наследница СССР не только не раскаялись, а делает все, чтобы стереть из памяти украинцев большевистские преступления.

В интересах же Украины, чтобы весь мир осудил преступления сталинско-большевистского режима, и чтобы такая ужасная по своей сути и размахом трагедия больше никогда и нигде не повторилась.

Напомним, в День памяти жертв Голодомора, 23 ноября, Украина чтит память жертв искусственного голода 1925−1933 годов.

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