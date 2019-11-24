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Факты / Украина

Британское издание The Economist опубликовало карту Украины без Крыма

Влиятельное британское издания The Economist опубликовало видео, на котором изображена карта Украины без Крыма.

Британское издание The Economist опубликовало карту Украины без Крыма

The Economist опубликовало видео об импичменте президента США Дональда Трампа, в котором показало карту Украины без Крыма.

На это отреагировало посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии и потребовало исправить ошибку.

Читайте: The New York Times исправило карту Украины без Крыма

– Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, – говорится в сообщении.

Видеозапись с неправильной картой была удалена.

Напомним, 6 ноября издание The New York Times опубликовало материал об украинском олигархе, на которой изображена карта Украины без Крыма. Статья называлась Украинский олигарх планирует новый горный курорт.

Фото: Dreamstime

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