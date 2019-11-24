Влиятельное британское издания The Economist опубликовало видео, на котором изображена карта Украины без Крыма.

The Economist опубликовало видео об импичменте президента США Дональда Трампа, в котором показало карту Украины без Крыма.

На это отреагировало посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии и потребовало исправить ошибку.

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– Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, – говорится в сообщении.

Видеозапись с неправильной картой была удалена.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W — Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 23, 2019

Напомним, 6 ноября издание The New York Times опубликовало материал об украинском олигархе, на которой изображена карта Украины без Крыма. Статья называлась Украинский олигарх планирует новый горный курорт.