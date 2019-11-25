Компания Украинская бронетехника разрабатывает гражданскую версию бронированного автомобиля Новатор.

В компании Украинская бронетехника разрабатывают гражданскую версию бронированного автомобиля Новатор для бездорожья и путешествий.

Гражданская версия Новатора будет похожа на военную во всем, кроме бронезащиты. Novator-CV получит восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра и мощностью 300 л. с. и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Максимальная скорость в 180 км/ч будет ограничена электроникой.

Авто будет преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 метра, а также иметь возможность двигаться с боковым наклоном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн.

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В базовой версии авто сохранится автоматическая система пожаротушения салона и двигателя, электрический инвертор на 220 вольт, система ночного вождения, подогрев всех стекол и зеркал, систему климат-контроля, автоматическую систему подкачки шин, разъемы для зарядки мобильных телефонов и радиостанций, а также люк для выхода на крышу.

Прием заказов на Novator-CV начнется в конце 2020 года.







В Украине выпустят гражданскую версию броневика Новатор / 2 фотографии

Напомним, что в марте 2019 года бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8 приняли на вооружение ВСУ.

Источник: ukrarmor.com

Фото: ukrarmor.com