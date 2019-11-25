PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине выпустят гражданскую версию броневика Новатор

Компания Украинская бронетехника разрабатывает гражданскую версию бронированного автомобиля Новатор.

В Украине выпустят гражданскую версию броневика Новатор

В компании Украинская бронетехника разрабатывают гражданскую версию бронированного автомобиля Новатор для бездорожья и путешествий.

Гражданская версия Новатора будет похожа на военную во всем, кроме бронезащиты. Novator-CV получит восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра и мощностью 300 л. с. и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Максимальная скорость в 180 км/ч будет ограничена электроникой.

Авто будет преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 метра, а также иметь возможность двигаться с боковым наклоном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн.

Читайте: Искусственный интеллект в армии: какие новинки вооружений могут поступить в ВСУ

В базовой версии авто сохранится автоматическая система пожаротушения салона и двигателя, электрический инвертор на 220 вольт, система ночного вождения, подогрев всех стекол и зеркал, систему климат-контроля, автоматическую систему подкачки шин, разъемы для зарядки мобильных телефонов и радиостанций, а также люк для выхода на крышу.

Прием заказов на Novator-CV начнется в конце 2020 года.

В Украине выпустят гражданскую версию броневика Новатор / 2 фотографии

Напомним, что в марте 2019 года бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8 приняли на вооружение ВСУ.

Источник: ukrarmor.com

Фото: ukrarmor.com

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

бомбардувальники
Бомбардировщики РФ отрабатывали удар по Одессе – командующий ВМС
ВСУ получили первые 100 серийных ракет Ольха – Минобороны
ВСУ получили первые 100 серийных ракет Ольха – Минобороны
КБ Южное представило противокорабельную сверхзвуковую ракету Блискавка
КБ Южное представило противокорабельную сверхзвуковую ракету Блискавка
РЛС Збруч
В Киеве представили цифровую станцию для мониторинга угроз из космоса
Большая часть оборонного заказа будет рассекречена – Загороднюк
Большая часть оборонного заказа будет рассекречена – Загороднюк
Может нести пулеметы и пушки: в Киеве показали БТР Атаман-3
Может нести пулеметы и пушки: в Киеве показали БТР Атаман-3
Укроборонпром планирует увеличить экспорт вооружений до $2 млрд в год
Укроборонпром планирует увеличить экспорт вооружений до $2 млрд в год
с 400 триумф
Россия разместила новые комплексы ЗРС С-400 Триумф в Арктике
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка