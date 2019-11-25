Компанія Українська бронетехніка розроблятиме цивільну версію броньованого автомобіля Новатор.

У компанії Українська бронетехніка розробляють цивільну версію свого броньованого автомобіля Новатор для бездоріжжя та подорожей.

Цивільна версія Новатора буде схожа на військову в усьому, крім бронезахисту. Novator-CV отримає восьмициліндровий турбодизель об’ємом 6,7 літри і потужністю 300 к. с та 6-ступінчасту автоматичну коробку передач. Максимальна швидкість у 180 км/год буде обмежена електронікою.

Авто долатиме підйоми з кутом до 60% і брід завглибшки до 0,7 метра, а також матиме можливість рухатися з боковим нахилом до 50% і при цьому перевозити у вантажному відсіку до 2 тонн.

Читайте: Штучний інтелект в армії: які новинки озброєнь можуть надійти в ЗСУ

У базовій версії авто збереже роз’єми для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій, автоматичну систему пожежогасіння салону і двигуна, систему нічного водіння, підігрів всіх стекол і дзеркал, люк для виходу на дах, автоматичну систему підкачки шин, систему клімат-контролю, а також електричний інвертор на 220 вольт.

Прийом замовлень на Novator-CV розпочнеться наприкінці 2020 року.







В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор / 2 фотографии

Нагадаємо, що у березні 2019 року броньований автомобіль підвищеної прохідності Барс-8 прийняли на озброєння ЗСУ.

Джерело: ukrarmor.com

Фото: ukrarmor.com