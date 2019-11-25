PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор

Компанія Українська бронетехніка розроблятиме цивільну версію броньованого автомобіля Новатор.

В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор

У компанії Українська бронетехніка розробляють цивільну версію свого броньованого автомобіля Новатор для бездоріжжя та подорожей.

Цивільна версія Новатора буде схожа на військову в усьому, крім бронезахисту. Novator-CV отримає восьмициліндровий турбодизель об’ємом 6,7 літри і потужністю 300 к. с та 6-ступінчасту автоматичну коробку передач. Максимальна швидкість у 180 км/год буде обмежена електронікою.

Авто долатиме підйоми з кутом до 60% і брід завглибшки до 0,7 метра, а також матиме можливість рухатися з боковим нахилом до 50% і при цьому перевозити у вантажному відсіку до 2 тонн.

Читайте: Штучний інтелект в армії: які новинки озброєнь можуть надійти в ЗСУ

У базовій версії авто збереже роз’єми для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій, автоматичну систему пожежогасіння салону і двигуна,  систему нічного водіння, підігрів всіх стекол і дзеркал, люк для виходу на дах, автоматичну систему підкачки шин, систему клімат-контролю, а також електричний інвертор на 220 вольт.

Прийом замовлень на Novator-CV розпочнеться наприкінці 2020 року.

В Україні випустять цивільну версію броньовика Новатор / 2 фотографии

Нагадаємо, що у березні 2019 року броньований автомобіль підвищеної прохідності Барс-8 прийняли на озброєння ЗСУ.

Джерело: ukrarmor.com

Фото: ukrarmor.com

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

бомбардувальники
Бомбардувальники РФ відпрацьовували удар по Одесі – командувач ВМС
ЗСУ отримали перші 100 серійних ракет Вільха – Міноборони
ЗСУ отримали перші 100 серійних ракет Вільха – Міноборони
КБ Південне представило протикорабельну надзвукову ракету Блискавка
КБ Південне представило протикорабельну надзвукову ракету Блискавка
РЛС Збруч
У Києві представили цифрову станцію для моніторингу загроз з космосу
Більша частина оборонного замовлення буде розсекречена – Загороднюк
Більша частина оборонного замовлення буде розсекречена – Загороднюк
Може нести кулемети і гармати: у Києві показали БТР Отаман-3
Може нести кулемети і гармати: у Києві показали БТР Отаман-3
Укроборонпром планує збільшити експорт озброєнь до $2 млрд на рік
Укроборонпром планує збільшити експорт озброєнь до $2 млрд на рік
с 400 триумф
Росія розмістила нові комплекси ЗРС С-400 Тріумф в Арктиці
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка