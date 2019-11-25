Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, у якому поділився останніми новинами в Україні.
Володимир Зеленський у випуску Відверто з президентом розповів про головне за минулий тиждень.
Почав голова держави з привітань з поверненням Росією українських кораблів.
– Не все там гаразд, деякого обладнання немає, проте зявляться списки, чого немає. Ми звернемося до Росії і вона обовязково нам все поверне. За три місяці наші військові кораблі будуть готові, – завірив Зеленський.
Після цього президент України повідомив про зміни у партії Слуга народу:
– Третього депутата було виключено зі Слуги народу і ми цим пишаємося, адже продовжується очищення, тому що ми партія народна. Ми завжди казали, що якщо знаходитимемо щось кримінальне, будемо діяти.
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Повідомив Зеленський і про ухвалені закони, зокрема, про ринок землі та бюджет України на 2020 рік.
– Кожен українець насправді стане власником своєї землі. І ми цим дуже пишаємося. Ми внесемо зміни щодо продажу землі іноземцям.
Нагадав президент і про узгодження дати зустрічі у нормандському форматі.
– Дотиснули! Дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій і наших людей, відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності. Зустріч була підтверджена, 9 грудня відбудеться, починаємо готуватися. Готові, але треба ще трохи попрацювати.
Також він підкреслив, що Україна готова до зими:
– За багато років у нас рекордні запаси у газосховищах, достатньо вугілля, все непогано.
Нагадаємо, що Україна та Росія готуються до зустрічі президентів Зеленського і Путіна у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня у Парижі.