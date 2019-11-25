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Факти / Україна

Відверто з президентом. Зеленський розповів про закони, газ та зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, у якому поділився останніми новинами в Україні.

Відверто з президентом. Зеленський розповів про закони, газ та зустріч з Путіним

Володимир Зеленський у випуску Відверто з президентом розповів про головне за минулий тиждень.

Почав голова держави з привітань з поверненням Росією українських кораблів.

 – Не все там гаразд, деякого обладнання немає, проте зявляться списки, чого немає. Ми звернемося до Росії і вона обовязково нам все поверне. За три місяці наші військові кораблі будуть готові, – завірив Зеленський.

Після цього президент України повідомив про зміни у партії Слуга народу:

– Третього депутата було виключено зі Слуги народу і ми цим пишаємося, адже продовжується очищення, тому що ми партія народна. Ми завжди казали, що якщо знаходитимемо щось кримінальне, будемо діяти.

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Повідомив Зеленський і про ухвалені закони, зокрема, про ринок землі та бюджет України на 2020 рік.

– Кожен українець насправді стане власником своєї землі. І ми цим дуже пишаємося. Ми внесемо зміни щодо продажу землі іноземцям.

Нагадав президент і про узгодження дати зустрічі у нормандському форматі.

– Дотиснули! Дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій і наших людей, відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності. Зустріч була підтверджена, 9 грудня відбудеться, починаємо готуватися. Готові, але треба ще трохи попрацювати.

Також він підкреслив, що Україна готова до зими:

– За багато років у нас рекордні запаси у газосховищах, достатньо вугілля, все непогано.

Нагадаємо, що Україна та Росія готуються до зустрічі президентів Зеленського і Путіна у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня у Парижі.

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