Украина и Россия готовятся к встрече президентов Зеленского и Путина в нормандском формате. 9 декабря в Париже, вместе с Макроном и Меркель, они должны договориться о дальнейших действиях с решением российской агрессии на Донбассе. А чтобы показать себя с лучшей стороны, Кремль решил отдать Украине захваченные в Керченском проливе корабли.

После почти года плена в Украину вернулись захваченные Россией корабли. Катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу украинцы забрали в нейтральных водах, вблизи южного берега Крыма, а уже оттуда они двое суток следовали к материковой Украине.

Еще в море стали очевидны масштабы грабежа украинского военного имущества. Оккупанты сняли с кораблей все что можно, даже унитаз. Что не смогли украсть, то испортили. Украли даже нижнее белье моряков.

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В Кремле заявили, что передали корабли чуть ли не в лучшем состоянии, чем они были год назад. Но им не очень поверили даже в России, сети взорвались кучей фотожаб.

Украинские эксперты поведением оккупантов не удивлены. Экс-министру иностранных дел Владимиру Огрызко в свое время приходилось видеть покинутый россиянами военный городок в Германии, который выглядел как после атаки смерча.

Однако унитаз и белье – это не самая большая потеря. На кораблях не оказалось боеприпасов и личного оружия экипажей, исчезла и вся электроника.

Россияне, конечно, представили возвращения украинских кораблей, как жест доброй воли перед запланированной встречей нормандской четверки.

Но так как корабли передали ограбленными, решение трибунала не может считаться выполненным.

Именно на этой неделе суд в Гааге начал слушания о прошлогоднем инциденте у Керченского пролива по существу. Требовать от России возвращения украденного имущества пообещал и президент Зеленский, который лично встретил корабли в Очакове.

Возможность лично обратиться к господину Кремля у президента Украины будет 9 декабря, во время встречи в нормандском формате. На нее возлагают большие надежды не только в Киеве, но и в Европе.

Российский президент тоже наконец прокомментировал, чего ждет от декабрьского саммита в Париже. Говорит, что Киеву надо договариваться с так называемыми ополченцами и с ними согласовать закон об особом статусе, а Россия – это не агрессор.

Приоритеты Киева на будущей нормандской встречи озвучил Владимир Зеленский. Это передача Украине контроля над границей Украины и России, и проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированных территориях.

Эксперты не исключают, что Кремль согласился на встречу в Париже не в последнюю очередь ради газового вопроса. Москва хочет убедить Киев отказаться от претензий и заключить новый контракт на поставку российского топлива и транзита.

Опытный специалист в топливных вопросах Михаил Гончар советует не поддаваться на российский шантаж, поскольку Украина уже может обойтись и без российского газа.

Сможет ли неискушенный в подковерных политических играх украинский президент противостоять в Париже опытному бойцу ФСБ Путину пока неизвестно. Сейчас позиции Украины достаточно крепкие, к тому же Киев тоже начинает овладевать условия игры.

Главный дипломат Пристайко заявил, что если на нормандском саммите ни к чему не договорятся, то Украина может выйти из Минского процесса.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время рабочей поездки в Мариуполь сказал, что встреча нормандской четверки должна разморозить переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе.