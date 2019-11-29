Водій мікроавтобуса, який потрапив у ДТП за участі уповноваженого з прав дитини Миколою Кулебою, вперше прокоментував ДТП.

Він приїхав в лікарню до Миколи Кулеби за власним бажанням.

– Всі ми люди, він постраждав більше, ніж я навіть. Я на нього зла не тримаю. Щодо мого лікарняного, Кулеба мене підтримав – фінансово допоміг. Оплатив, можна сказати, моє лікування – розповів водій Вадим.

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Вадим також розповів, що Микола Кулеба вибачився перед ним і надав матеріальну допомогу.

Унаслідок аварії він отримав струс мозку та забої, але вже виписався з лікарні й відновлюється вдома.

Нагадаємо, раніше лікарі повідомили, що старший син Миколи Кулеби після ДТП перебуває у тяжкому стані.